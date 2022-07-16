Об этом сообщает издание «Владимирские Ведомости».

Во Владимирской области 22% школьников провалили ОГЭ по математике. Об этом сообщает издание .В этом году экзамен по математике сдавали 9660 девятиклассников. Минимальный балл получили школьники следующих районов: Юрьев-Польский (38,6%), Меленковский (38,4%), Камешковский (35,3%), Вязниковский (33,8%), Киржачский (33,5%) и Гусь-Хрустальный (30%).Среди владимирских школьников 19,1% двоечников. Из 2685 учащихся неудовлетворительные результаты получили 515.