С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152495 владимирцев.

Во Владимирской области на 16 июля выявлено 24 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 8 человек. Ещё 6 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, по 2 - в Муромском, Александровском и Гусь-Хрустальном, по 1 - в Юрьев-Польском, Вязниковском и Суздальском районах, а также в ЗАТО Радужный.С начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 152495 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 41483 заболевших во Владимире, 17973 - в Ковровском районе и 16837 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщения.