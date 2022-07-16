Судя по всему, осознавая свои невысокие шансы на честную победу, оппозиционные активисты пытаются внести раскол в стан Единой России. По крайней мере, на этот вывод наталкивает история, ..

Судя по всему, осознавая свои невысокие шансы на честную победу, оппозиционные активисты пытаются внести раскол в стан Единой России. По крайней мере, на этот вывод наталкивает история, которая закрутилась во владимирском сегменте социальных сетей.Недавно на анонимных телеграм каналах «заклеймили» единороссов - заместителя губернатора Владимира Куимова и депутата Госдумы Игоря Игошина. В частности, «анонимусы» тиражировали информацию о том, что у последнего имеется канадское гражданство.Примечательно, что ранее эти же каналы обвиняли другого депутата ГД от нашего региона - Григория Аникеева. Ему «правдорубы» приписывали испанское гражданство. В отношении Владимира Куимова муссировали тему о его, якобы, некомпетентности в вопросах культуры, распространяли слухи о расстановке на должности своих людей. Под «раздачу комплементов» от анонимных граждан попал и депутат Алексей Говырин.Далее оппозиционеры сделали ещё один «хитрый» ход - стали распространять информацию о том, что эти "вбросы" в оппозиционных СМИ и контролируемом владимирской оппозицией интернете, распространяют... сами же единороссы. Согласитесь, звучит, мягко говоря, странно?Однако находятся люди, которые в это верят. Поэтому мы решили разобраться в происходящем и напрямую обратились за комментариями к тем, кто был упомянут в публикациях.В частности, Алексей Говырин так прокомментировал эту ситуацию:- Никаких конфликтов и подковёрных игр в региональном отделении партии нет. Это плод больного воображения тех, кто не занят реальными делами во благо земляков (в отличие от ЕР!) и пытается привлечь к себе внимание за счёт откровенных фейков. Их подают как инсайд, а на самом деле имеет место откровенный вброс дезинформации. Не надо забывать, что подобные фейки - часть развёрнутой информационной войны, благополучатели которой находятся за пределами РФ, - считает депутат.Игорь Игошин на вопрос о том, как он реагирует на сообщение о наличии у него иностранного гражданства, ответил, что это клевета. У него никогда иностранного гражданства не было и нет. Депутат считает бессмысленным делом вести дискуссии с информационными «сливными бачками». Он также отметил, что никакого конфликта внутри региональной Единой России нет и быть не может. Все работают в команде, и подобные информационные вбросы не смогут разрушить общую сплочённость. В целом Игошин считает, что не надо переоценивать влияние подобных "информационных скунсов".Таким образом, из ответов единоросов можно сделать простой вывод – к выборам они готовятся основательно и не сомневаются в своей победе. В партии царит спокойная, рабочая атмосфера, все заняты единым делом. Очевидно, что «независимые журналисты», прозападные оппозиционеры и «борцы за социальную справедливость» продолжат вбрасывать фейки разной степени нелепости. Однако собака лает, а караван идёт...