Больницы Владимира, Мурома и Коврова получили разрешения на проведение медицинской...

Больницы Владимира, Мурома и Коврова получили разрешения на проведение медицинской реабилитации.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, в регионе активно развивается направление медицинской реабилитации.Уточняется, что средства регионального бюджета направляются на оснащение необходимым оборудованием крупных межрайонных медицинских организаций Владимира, Мурома, Коврова и Александрова.В 2022 году за счёт средств федеральной программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» дооснащены стационарные отделения Областного центра спецмедпомощи.В 2023 году разрешения на отдельные этапы оказания медицинской реабилитации выданы: больнице №4 города Владимира (ранняя реабилитация), Муромской городской больнице №2 (в амбулаторных условиях взрослым) и Ковровской городской больнице №2 (в амбулаторных условиях - детям).До конца 2023 года процедура лицензирования отдельных этапов медицинской реабилитации будет завершена и в Центральной больнице города Коврова, а также в Александровской районной больнице.В следующем 2024 году для участия в федеральной программе заявлены больница №4 города Владимира (в условиях круглосуточного стационара) и Муромская городская больница №2 (в амбулаторных условиях).Пресс-служба Правительства Владимирской области сообщает, что на 2025 год для участия в федеральной программе заявлены - Центральная больница города Коврова и Ковровская городская больница №2.Фото: pxfuel.com; пресс-служба Правительства Владимирской области