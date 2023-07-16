«Дети – детям»: жителей Владимирской области приглашают принять участие в сборе книг для новых...

«Дети – детям»: жителей Владимирской области приглашают принять участие в сборе книг для новых регионов.Во Владимире и области стартовала Всероссийская акция взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.Это новый сезон акции по сбору детских книг «Дети – детям». Он продлится до 31 июля.Все желающие смогут передать для ребят из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей детскую и подростковую художественную литературу: рассказы, сказки, повести и сборники произведений.Как сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области, пункты сбора книг организованы в образовательных организациях региона, на базе которых действуют добровольческие отряды-участники Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы», а также в областном и муниципальных штабах акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.Книги можно приносить и по адресу в городе Владимире: улица Дзержинского, дом 5 (Областной дом молодёжи).Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области