Международный успех: советник губернатора Владимирской области, гитарист Роман Мирошниченко...

Международный успех: советник губернатора Владимирской области, гитарист Роман Мирошниченко завоевал наивысшие награды.Напомним, Роман Мирошниченко - гитарист-виртуоз, играющий в стилях джаз-фьюжн и прог-рок, а также композитор и музыкальный продюсер.Известно, что он - четырёхкратный лауреат «Independent Music Awards», первый призёр конкурса «Annual USA Songwriting Competition» и пр. У музыканта золотая медаль «Global Music Awards».А также Роман Мирошниченко - руководитель международных проектов фестиваля «Мир гитары».Известный музыкант много гастролировал по России, странам СНГ, Европе, Азии и США.Как сообщает Правительство Владимирской области, советник губернатора Александра Авдеева — Роман Мирошниченко завоевал два серебра «Global Music Awards» в категории «Produser» и «Instrumentalist».Трек музыканта «Bodhrán's Magic» удостоен наивысшего рейтинга «Five stars». Он прошел в полуфинал британского конкурса «The UK Songwriting Contest 2023» в категории «Instrumental».Отмечается, что среди принимавших участие в записи композиции — солисты владимирского Камерного струнного оркестра: Андрей Шевляков, Анастасия Лемперт, Игорь Ставров и Александр Ананский.Фото: Правительство Владимирской области; https://ru.wikipedia.org/