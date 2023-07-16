Ведущий шоу Жизнь и судьба задел за живое многочисленных фанатов. Борис Корчевников рассказал о большой ошибке.

Ведущий шоу "Жизнь и судьба" задел за живое многочисленных фанатов. Борис Корчевников рассказал о большой ошибке.Как бы ни было тяжело и волнительно в жизни, всегда нужно стараться избегать плохих мыслей и действий. Поскольку сознание определяет бытие, крайне важно пресекать дурные идеи и речи. Журналист Борис Корчевников решил пофилософствовать о влиянии скверных слов и поделился рассуждениями в телеграм-канале.По словам телезвезды, матерщина — это антимолитва, которая активизирует бесов и несет исключительно негатив. Ведущий уверен, что без мата можно и нужно обойтись в любой ситуации. Борис Корчевников счел важным поднять этот вопрос, чтобы народ фильтровал речь и не совершал порочной ошибки.Яркие выводы, которые сделал Борис Корчевников:1. "Мат как бы оглушает человека, парализует его волю и способность контролировать себя";2. "Мат, ставший нормой, превращает общество в стадо. Он убивает человека раньше его физической смерти";3. "Мат призывает на тебя проклятие. В мирное время — это поломки жизни. А на войне — это еще и скорая смерть".Россияне отреагировали на публикацию журналиста неоднозначно. Однако поклонники дружно поддержали телеведущего. За считанные часы Борис Корчевников получил тысячи позитивных реакций.Напомним, ранее ведущего шоу "Жизнь и судьба" высмеяли в Сети. В телеграм-канале Ксении Собчак о его личности. Блондинка представила короткие видео, на которых Борис Корчевников трясет руками и дергает головой. Издевательские комментарии жестких критиков не заставили себя ждать.