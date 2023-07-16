Прокуратура Владимирской области с начала 2023 года выявила более 1,2 тысяч нарушений в сфере...

Прокуратура Владимирской области с начала 2023 года выявила более 1,2 тысяч нарушений в сфере здравоохранения.Обнаружены многочисленные нарушения при организации лекарственного обеспечения льготной категории граждан на всех этапах, начиная от формирования численности льгот получателей до отпуска медикаментов в аптечной сети. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Например, в феврале 2023 года при выписке рецептов врачами не проводился мониторинг остатков медикаментов. Всё это привело к, цитируем, «необоснованному увеличению количества рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении».Пресс-служба прокуратуры поясняет, что в 2023 году увеличилось количество жалоб по вопросу длительной «неорганизации заседаний врачебной комиссии учреждениями здравоохранения для решения вопроса о назначении пациенту лекарств по торговому наименованию».В текущем году прокурорами в суды общей юрисдикции направлен 81 иск об обеспечении жителей Владимирской области необходимыми лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также взыскании средств, затраченных на их приобретение, на общую сумму более миллиона рублей.К настоящему моменту исполнены требования по 28 судебным актам на общую сумму свыше полумиллиона рублей.Вскрылись и факты несвоевременного направления медицинскими организациями в Министерство заявок на приобретение лекарственных препаратов.Пресс-служба региональной прокураторы также сообщает, что приняты «активные меры к понуждению учреждений здравоохранения организовать розничную торговлю лекарственными препаратами в фельдшерско-акушерских пунктах». Речь про те, что расположены в отдаленных районах Владимирской области.Для информации:Всего в регионе - 326 ФАПов, из них деятельность по розничной продаже лекарств происходила лишь в 62.Для того, чтобы организовать розничную продажу лекарственных препаратов в ФАПах, прокурорами в суды области было направлено 49 исковых заявлений в отношении 88 ФАПов (49 предъявлено в 2022 году).Всего в истекшем периоде 2023 года обнаружено и зафиксировано более 1,2 тыс. нарушений, внесено 250 представлений.По требованиям прокуроров к ответственности привлечены более 200 лиц, в суды направлены более 200 заявлений.Сообщается, что 1 материал прокурорской проверки направлен в органы предварительного расследования для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.Фото: pxfuel.com