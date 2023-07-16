С 1 октября во Владимирской области уже нельзя будет сдать металлолом за наличный расчёт. Расчет с...

С 1 октября во Владимирской области уже нельзя будет сдать металлолом за наличный расчёт.Расчет с теми, кто сдает металлолом, будет производиться только в безналичной форме уже этой осенью - с 1 октября 2023 года.Президент Владимир Путин подписал закон, по которому запрещено скупать металлолом у населения (во всех регионах России) за реальные деньги: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1126562-7Интересно, что Законопроект ещё 2 года назад (в 2021-м) в парламент внесла группа депутатов.Госдума одобрила эту инициативу лишь 12 апреля 2023 года, но сенаторы ее отклонили 24 мая.После этого документ доработала согласительная комиссия депутатов и сенаторов. Госдума его окончательно одобрила лишь недавно - 29 июня 2023 года.Известно, что изначально говорилось о полном запрете на расчеты в наличной форме за покупку у физических лиц с 1 июля 2024 года. Речь шла о «переходном периоде». Комитет Совета Федерации по экономической политике документ поддержал, но «против» выступили комитеты по законодательству, по бюджету и по аграрно-продовольственной политике.Как итог: в новой редакции закона убрали тот самый «переходный период».Официально срок перехода на полностью безналичные расчеты установлен - «с 1 октября 2023 года».Фото: pxfuel.com