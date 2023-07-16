Горела квартира на первом этаже в доме №5 на Пролетарской улице. Во время тушения из здания эвакуировала шестерых взрослых и одного ребёнка.

В Муроме 16 июля возник пожар в девятиэтажном доме, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области. Сигнал на пульт дежурного поступил в 01:46.Горела квартира на первом этаже в доме №5 на Пролетарской улице. Во время тушения из здания эвакуировали шестерых взрослых и одного ребёнка.Площадь пожара составила порядка двадцати квадратных метров. С огнём боролся 21 человек. Причины происшествия устанавливаются.