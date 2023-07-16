Многоквартирный жилой дом № 5 загорелся на улице Пролетарская. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило 16 июля в 01:46. На вызов оперативно выехали 6 единиц техники и 21 человек

Многоквартирный жилой дом № 5 загорелся на улице Пролетарская. Сообщение о пожаре в тревожное ведомство поступило 16 июля в 01:46. На вызов оперативно выехали 6 единиц техники и 21 человек личного состава МЧС. К их прибытию из квартиры на 1-м этаже валил дым. В итоге потушили огонь на площади 20 квадратных метров. Сгорели внутренняя отделка