В Сети поползли слухи о скором разводе звездной четы. Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе довольно долго, но что будет дальше?

В Сети поползли слухи о скором разводе звездной четы. Ляйсан Утяшева и Павел Воля вместе довольно долго, но что будет дальше?Свое видение ситуации обнародовалаЕлена Александровна — ведьма Hristafarida, шаманка с 14 посвящениями. В беседе с "Дни.ру" она прокомментировала историю о семейных распрях пары Ляйсан Утяшевой и Павла Воли."Пока ситуация совершенно безобидна. В паре царит гармония и любовь. Это такая красивая история, когда муж и жена всецело друг друга поддерживают. У них связь кармическая", — поделилась мнением ворожея.По словам колдуньи, конфликты, о которых судачат сплетники, не стоит преувеличивать.Ведьма Hristafarida полагает, что скандалы Ляйсан Утяшева и Павел Воля устраивают как часть работы, а по факту между мужем и женой все нормально."Но есть момент. У обоих супругов своя аудитория. Есть те, кто их любит, уважает, боготворит. А есть те, кто откровенно завидуют. Вот с этой стороны исходит опасность. И она довольно серьезная. Ущерб может быть нелепым, но ощутимым. Вектор идет к Павлу через Ляйсан", — выразилась шаманка.Ведунья предположила, чтоюмориста ждут серьезные проблемы из-за возлюбленной. Чтобы избежать беды, ведьма рекомендует обоим быть осторожнее, внимательнее, держаться друг друга, доверять, любить."Можно защищать себя магическими инструментами. И тогда все точно будет хорошо. Некоторые события неизбежны. Но то, как они отражаются на наших судьбах, во многом зависит именно от нас. Удачи вам, красивая пара!" — такой вердикт получили Ляйсан Утяшева и Павел Воля.