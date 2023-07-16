Владимирцы могут сдать старые автомобильные покрышки в пункт приёма на Добросельской. Городская...

Владимирцы могут сдать старые автомобильные покрышки в пункт приёма на Добросельской.Городская администрация напоминает жителям Владимира о том, что они могут сдавать отработанные автомобильные покрышки по адресу: улица Добросельская, дом 230.На заметку!Соглашение о сотрудничестве между администрацией города Владимира и ООО «Дмитровский завод РТИ» было подписано 8 июня 2022 года.Сообщается, что покрышки принимают на утилизацию бесплатно («в соответствии с действующими санитарными нормами»).По мере накопления их увозят из Владимира на производственные площади завода в Дмитровском районе Московской области, где перерабатывают в резиновую крошку. Её, как правило, используют при производстве покрытий для детских и спортивных площадок.Отмечается, что предприятия, организации и жители города Владимира, официально сдавшие покрышки на пункт приема, освобождаются от платежа за их утилизацию.Напомним, что действующее законодательство запрещает выбрасывать автопокрышки. Резина, как известно, разлагается 120-140 лет. Так что отработанные покрышки относятся к 4-му классу опасности. Их необходимо убирать с улиц и дворов Владимира.Согласно Правилам благоустройства территории областного центра (решение Совета народных депутатов г. Владимира от 31.05.2022 № 72), использование отработанных покрышек для благоустройства придомовых территорий является признаком административного правонарушения (ч. 1 ст. 12 Закона Владимирской области от 14.02.2013 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»).Владимирцам напоминают, что в качестве наказания предусмотрены штрафы:для граждан в размере от 800 до 4 000 рублей;для должностных лиц - от 3 000 до 20 000 рублей;для юридических лиц - от 10 000 до 50 000 рублей.Фото: pxfuel.com