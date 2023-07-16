Владимирская епархия подала заявку на возвращение четырех культовых объектов.
Министерство...
Владимирская епархия подала заявку на возвращение четырех культовых объектов.
Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области сообщило, что Владимирская Епархия Русской Православной Церкви запросила в собственность еще 4 важных объекта.
Два из них расположены на территории Свято-Боголюбовского Алексиевского мужского монастыря в городе Владимире, один – в самом поселке Боголюбово и еще один – в Суздальском районе – селе Черниж.
Про какие объекты идёт речь?
1. «Колокольня». Она расположена во Владимире (проезд Константино-Еленинский, зд. 8 «А»). Год постройки — 1885.
2. «Церковно-приходская школа» (проезд Константино-Еленинский, зд.6). Построена в XIX веке.
3. «Никольская церковь с колокольней».
Расположена в Суздальском районе - в селе Черниж.
Само здание построено в 1755 году, а трапезная и колокольня позже - в 1834 году.
4. «Церковь Иоакима и Анны».
Находится в Суздальском районе, МО Боголюбовское (сельское поселение): поселке Боголюбово (улица Ленина, зд.48). Построена между 1819 и 1857 годом.
Фото: ГТРК «Владимир», архив