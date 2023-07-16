Владимирская епархия подала заявку на возвращение четырех культовых объектов. Министерство...

Владимирская епархия подала заявку на возвращение четырех культовых объектов.Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области сообщило, что Владимирская Епархия Русской Православной Церкви запросила в собственность еще 4 важных объекта.Два из них расположены на территории Свято-Боголюбовского Алексиевского мужского монастыря в городе Владимире, один – в самом поселке Боголюбово и еще один – в Суздальском районе – селе Черниж.Про какие объекты идёт речь?1. «Колокольня». Она расположена во Владимире (проезд Константино-Еленинский, зд. 8 «А»). Год постройки — 1885.2. «Церковно-приходская школа» (проезд Константино-Еленинский, зд.6). Построена в XIX веке.3. «Никольская церковь с колокольней».Расположена в Суздальском районе - в селе Черниж.Само здание построено в 1755 году, а трапезная и колокольня позже - в 1834 году.4. «Церковь Иоакима и Анны».Находится в Суздальском районе, МО Боголюбовское (сельское поселение): поселке Боголюбово (улица Ленина, зд.48). Построена между 1819 и 1857 годом.Фото: ГТРК «Владимир», архив