Во Владимире по требованию прокуратуры 13 управляющих компаний приводят в порядок детские...

Во Владимире по требованию прокуратуры 13 управляющих компаний приводят в порядок детские площадки.Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Как выяснилось, в ходе мониторинга были обнаружены: отсутствие ударопоглощающего покрытия, элементов отдельных игровых конструкций, колец для игр в баскетбол, держателей на качелях и многое другое.Как сообщает региональная прокуратура, проблемы наблюдались на детских игровых площадках, расположенных вблизи жилых домов по улицам Горького, Кирова, Михайловской, Белоконской и Полина Осипенко.Уточняется, что при мониторинге были обнаружены сломанные качели, карусели и спортивное оборудование.Ну и практически все площадки были не покрашены. Что, собственно, для владимирских семей с детьми давно - не новость.Прокуратурой Владимира было внесены представления в адрес руководителей 13 управляющих компаний.Сообщается, что в данный момент уже приняты меры по приведению детских площадок города в приличное («надлежащее») состояние.«Полное устранение нарушений находится на контроле...» - поясняет региональная пресс-служба прокуратуры.Фото: pxfuel.com