Во Владимире ретро-автомобили снова на ходу! Ностальгия по прошлому и первая автолюбовь. На...

Во Владимире ретро-автомобили снова на ходу!Ностальгия по прошлому и первая автолюбовь. На дорогах теперь удивляют не дорогие машины, а красивые ретро-авто. Их восстановление очень трудоёмкий и недешёвый процесс, но такие автомобили по праву становятся настоящими семейными реликвиями. Непроходящая классика в сюжете Фёдора Лалакина.Назад в СССР за рулем "Жигулей", "Москвича" или "Запорожца". Ретро-автомобили снова на ходу, их все чаще можно встретить на городских дорогах. Вниманием раритеты точно не обделены!Стоит появиться советской "классике" на парковке - ее тут же окружают поклонники, чтобы сделать фото. Одних привлекает необычный экстерьер автомобиля, у других - настоящая ностальгия.Владимир Бабич, житель Владимира:- У меня возникло такое чувство - ностальгия по автомобилям. Некоторые машины еще в своей ранней молодости я использовал, например "Москвич".Для Игоря Морозова Вазовская "тройка" не просто транспорт - яркое воспоминание юности. Первая автолюбовь. Тогда она принадлежала отчиму. Автомобиль продали. Но спустя много лет Игорю удалось отыскать его в интернете. Загорелся мечтой, как говорит, и выкупил семейную реликвию. Вот только состояние седана оставляло желать лучшего. На восстановление ушло 10 лет и сотни тысяч рублей. Но зато сейчас - глаз не отвести!Игорь Морозов, владелец ретро-автомобиля:- Была история, как то выхожу она на парковке стоит у нас, куча людей фотографируется, туристы подъехали. Я говорю: "Разрешите подойти..." Мне отвечают: "Молодой человек, у нас тут очередь, чуть чуть по позже..."Восстановление автомобилей - затратный, трудоемкий, но творческий и очень захватывающий процесс. Михаил Медведев, например, на свой Запорожец поставил оригинальные диски и сдвижную крышу.Михаил Медведев, владелец ретро-автомобиля:- Решили сделать чуть-чуть стиля такого, добавить, да, то есть ретро автомобили могут восстанавливать, приводить в идеальное состояние, как они были - с завода, а мы делали для себя, для удобства... Сын придумал ему прозвище, он назвал его "Солнышко".Недавний соцопрос, кстати, показал, что как минимум треть россиян придумывают имена и прозвища своим автомобилям. Игорь в их числе. Его "тройку" зовут "Танюша". И это очень забавная история. Парень как-то перепутал имя своей девушки, пришлось оправдываться, вот и выдумал, что Таня - это любимая машина. Повод не для ревности - для гордости. Верная подруга, автомобиль на все времена. Непроходящая классика.Федор Лалакин, Александр Чунаев, "Вести Владимир"