Во Владимире в начале июля в Областном Перинатальном Центре родились 134 малыша. На официальном...

Во Владимире в начале июля в Областном Перинатальном Центре родились 134 малыша.На официальном сайте Областного Перинатального Центра сообщается, что за первые 12 дней второго летнего месяца на свет появились 134 ребёнка.Уточняется, что 22 малыша поспешили родиться раньше срока, двое из них родились весом менее килограмма.100 родов имели патологический характер.В настоящее время в Центре находятся 113 будущих и состоявшихся мамочек, 4 из них в отделении реанимации для женщин.«А также 58 деток, 10 из них в реанимации новорождённых и 13 в отделении второго этапа выхаживания малышей с патологиями...» - сообщается на официальном сайте Областного Перинатального Центра.Фото: pxfuel.comЧитайте и смотрите также:"Названы самые популярные и самые редкие имена для детей во Владимирской области": https://vladtv.ru/society/146113/"В июне в роддомах Владимирской области появились на свет 814 малышей": https://vladtv.ru/society/146038/"Во Владимире молодых мам поздравили врачи и священник": https://vladtv.ru/society/146143/