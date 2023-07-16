Жители Владимирской области могут оставлять свои жалобы через Единую Платформу обратной связи Для...

Жители Владимирской области могут оставлять свои жалобы через Единую Платформу обратной связиДля тех, кто ещё не слышал о такой опции, региональное Министерство цифрового развития напоминает: «ПОС» предназначена для того, чтобы жители Владимирской области могли онлайн сообщить о ситуациях, которые требуют оперативного участия органов власти.Как это работает? Например, житель пожаловался на свалку мусора (на контейнерной площадке) и через несколько дней получил ответ с фотографиями выполненных работ.Как перейти на Платформу обратной связи («ПОС»)?Вам пригодится ссылка — pos.gosuslugi.ru/landingА также можно «кликнуть» по виджету «Сообщить о проблеме» на сайте «Госуслуги», на официальных порталах или в пабликах органов госвласти (или органов местного самоуправления).Также это возможно сделать через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе».Это интересно!С начала внедрения платформы обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе» жители Владимирской области направили 113 983 сообщений (данные с 2020 года по апрель 2023 года).За время работы ПОС во Владимирской области, по информации регионального Министерства цифрового развития, жителей области больше всего волновали такие темы как:Медицина;Автомобильные дороги;Дворы и территории общего пользования;Мусор;Благоустройство.Фото: pxfuel.com, официальный телеграм-канал Министерства Цифрового развития Владимирской области