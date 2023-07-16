Жители Владимирской области смогут свободно пользоваться цифровым рублём. Дело в том, что 11 июля...

Жители Владимирской области смогут свободно пользоваться цифровым рублём.Дело в том, что 11 июля 2023 года Госдума приняла закон о цифровом рубле. Он позволит ввести во всех регионах России новую форму денег. К наличным и безналичным теперь добавятся цифровые рубли.В текущем году «кошельки» начнут тестировать на клиентах банков.Что это значит для жителей Владимирской области?Цифровой рубль - валюта центрального банка (ЦВЦБ), аналог наличного рубля или рубля на электронном счете.Сообщается, что он будет обеспечен резервами и активами государства. Это, собственно, одно из ключевых отличий от криптовалют.Цифровыми рублями можно будет расплачиваться в магазинах или переводить их со счета на счет.На официальном сайте Центрального банка уточняют, что "цифровые рубли" возможно использовать без подключения к интернету, правда, эта опция еще не проработана на 100%.Для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а тарифы для бизнеса за прием оплаты цифровыми рублями составят лишь 0,3%.Как стало известно, основные положения нового закона вступят в силу 1 августа 2023 года.До 31 декабря 2024 года круг пользователей платформы цифрового рубля, перечень видов операций и их пороговые значения будут согласовываться Банком России с Росфинмониторингом, сообщает информационное агентство «Тасс». А далее цифровой рубль «шагнёт» в массы.Без преувеличения, мы — свидетели исторического события.Фото: https://t.me/govyrin