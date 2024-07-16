Во Владимирской области нашли кишечную палочку в молочной продукции.

За первые полгода 2024 года во Владимирской области было проведено исследование 1 205 проб на санитарно-химические, микробиологические и физико-химические показатели. Из них 5,4% проб не соответствовали нормам по физико-химическим показателям, а 5% проб не соответствовали микробиологическим стандартам, содержа бактерии кишечной палочки, патогенные микроорганизмы и дрожжи.Регулярные контрольно-надзорные мероприятия специалистов Роспотребнадзора на предприятиях торговли молоком и молочной продукцией привели к снятию с оборота 10 партий (8 кг) молочной продукции в результате проведенных проверок.