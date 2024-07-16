Во вторник, 16 июля, состоялось заседание оргкомитета десятого по счёту конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области».

Во вторник, 16 июля, состоялось заседание оргкомитета десятого по счёту конкурса «Самая красивая деревня Владимирской области». Об этом в своём рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин, который является сопредседателем конкурсного жюри.В 2024 году за победу будут бороться 69 населённых пунктов 33-го региона. Участникам предстоит состязаться в разных номинациях. Так, сёла Весь, Чамерево, Вежболово и другие победители прошлых лет сойдутся в «Битве титанов».Кроме того, Алексей Говырин учредил особую номинацию «Семейная традиция». В ней будут представлены трудовые династии и семьи, которые занимаются малым бизнесом на селе. Особый приз парламентарий уже приготовил.«Самая красивая деревня» — это люди, которые с любовью относятся к своей малой родине, и хотят, чтобы родная деревня или село развивалась. Каждый раз они по-хорошему удивляют своим творческим подходом и инициативностью», - отметил депутат Госдумы от Владимирской области Алексей Говырин.