Они заключили контракт с Минобороны РФ.

Новая группа добровольцев из Владимирской области отправилась в зону спецоперации. Мужчины заключили контракты с Минобороны РФ. Все они готовы защищать Родину, но у бойцов разная мотивация.Более 20 человек покинули свои дома. Алексей рассказал, что решил отправиться на службу за своим лучшим другом. Тот уехал на СВО две недели назад.«Если мы сейчас ничего не будем там предпринимать, дальше будет хуже», — считает доброволец из Суздаля.34-летний Евгений решил поехать в зону боевых действий, чтобы помочь молодым бойцам. В обычной жизни он трудился разнорабочим. Решение принял быстро и подписал контракт. Евгения провожали жена, брат и друзья.