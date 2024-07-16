Певица Лолита Милявская опубликовала новое видео.

Певица Лолита Милявская опубликовала новое видео.В последнее время поведение Лолиты Милявской удивляет общественность. Полгода назад артистка оскандалилась, посетив "голую вечеринку" Насти Ивлеевой. Там исполнительница хита "На Титанике" ползала по полу и позировала собравшейся толпе в откровенном наряде. Это привело к отмене концертов певицы. До конца весны она не выходила на сцену. Недавно же артистку осудили за образ на одном из выступлений. Она появилась перед публикой в джинсах с разрезом от внутренней стороны бедер до ступней, что тоже добавило откровенности.И пока разгорается новый скандал, Лолита не обращает на него внимания, а концентрируется на творчестве. В популярной социальной сети она объявила о скорой премьере новой песни и клипа на нее, разместив фрагменты из видео. На первых кадрах артистка в довольно вульгарном образе разговаривает по телефону. "Извиняться я ни перед кем не буду", – кому-то сказала певица, согласно сценарию клипа. Также в песне звучат такие слова: "Мама, я на все забила и легко".Наверняка некоторые воспримут новую работу Лолиты Милявской как реакцию на недавние скандалы. Впрочем, интернет-пользователям стоит дождаться клипа ради определенных выводов. Преданные поклонники же признались, что с нетерпением ждут новый клип певицы.