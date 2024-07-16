Министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина рассказала о программе фестиваля Княгиня...

Министр культуры Владимирской области Ольга Дёмина рассказала о программе фестиваля "Княгиня Ольга"Владимирская область готовится принять Всероссийский театральный фестиваль "Княгиня Ольга". С 9 по 19 августа в областной столице свои спектакли покажут известные театры Москвы, Санкт-Петербурга, Симферополя, Луганска, Минска, Иванова. Какой будет программа? Гостем нашей студии стала областной министр культуры Ольга Дёмина.