Представители проектов партии «Единая Россия» «Российское село» и «Народный контроль» проверили качество разливного сырого молока, которое продают на владимирских рынках. Продукция,

Представители проектов партии «Единая Россия» «Российское село» и «Народный контроль» проверили качество разливного сырого молока, которое продают на владимирских рынках. Продукция, купленная на рынке «Ополье» показала плохие результаты. Активисты закупили молоко на рынках «Центральный», «Ополье», «На Чайковского» и в торговом павильоне на остановке «Марьинка». Дмитрий Семенов, координатор проекта Партии «Единая Россия» «Народный контроль» во Владимирской