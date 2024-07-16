Новые автобусы марки МАЗ, которые поступили в депо «Владимирпассажиртранса» месяц назад, начали выходить на линию. Пока по городу катается только 4 автобуса – все по маршруту 16с. Остальные,

Новые автобусы марки МАЗ, которые поступили в депо «Владимирпассажиртранса» месяц назад, начали выходить на линию. Пока по городу катается только 4 автобуса – все по маршруту 16с. Остальные, по словам начальника отдела безопасности движения муниципальной транспортной компании, выпустят в течение недели. Дмитрий Кнутов, начальник отдела безопасности движения «Владимирпассажиртранс» Третий год подряд мы получаем новые автобусы.