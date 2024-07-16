Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил заняться бизнесом.

Певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, решил заняться бизнесом.Сейчас SHAMAN находится на пике популярности. Он записывает песни, которые слушает вся Россия, снимает клипы, которые трогают поклонников, а также собирает стадионы и принимает участие в различных проектах. Казалось бы, что еще нужно для полного счастья? Но Ярослав, вероятно, решил использовать свою популярность по максимуму – он планирует заняться бизнесом.Как сообщил телеграм-канал "Звездач", SHAMAN зарегистрировал одноименный товарный знак для продажи сувенирной продукции, аксессуаров и одежды. В числе вещей, который планирует артист продать поклонникам, – даже нижнее белье, уточняют журналисты. Судя по комментариям в Сети, многие с нетерпением ждут мерч от знаменитого артиста; признались, что обязательно купят в том числе нижнее белье бренда SHAMAN.К слову, ранее Ярослав сказал, что не носит трусы, так как не видит в нем смысла. Столь откровенное заявление шокировало поклонников – в интернете активно обсуждалась эта тема. Кто-то поддержал артиста в его стремлении к "свободе", а некоторые восприняли слова артиста как шутку, ведь цель использования нижнего белья для многих очевидна.Ранее SHAMAN попал под санкции Запада. Певец даже лишился ютуб-канала, где он и делился новыми работами с поклонниками. Артист убежден: это произошло, потому что он русский.