Предприятие в Вязниках незаконно сбрасывает сточные воды в реки МУП «Ресурсы Вязниковского района»...

Предприятие в Вязниках незаконно сбрасывает сточные воды в рекиМУП «Ресурсы Вязниковского района» с 1 ноября 2021 года оказывает жителям Вязников и Вязниковского района услуги по водоотведению. Предприятие эксплуатирует ряд очистных сооружений.В ходе прокурорской проверки выяснилось, что сточные воды незаконно сбрасываются в реки Кльязма, Суворошь, Тюряха, Пенуха, ручьи Борщиха, Чегановка (бассейн р. Шумарь), Безымянный (приток р. Важель), в нижний бьеф пруда р. Белозерка.«В Вязниковский городской суд направлены исковое заявление с требованием оформить решение о предоставлении водных объектов в пользование», - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Владимирской области.В результате требования прокурора судом удовлетворены.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений