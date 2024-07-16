С 1 июня 2024 года на водоёмах Владимирской области погибли 23 человека, в том числе двое детей.

С 1 июня 2024 года на водоёмах Владимирской области погибли 23 человека, в том числе двое детей. Об этом рассказала ГУ МЧС России по региону.Так, в понедельник, 15 июля стало известно о двух трагедиях. В техническом водоёме кирпичного завода в Коврове утонул мужчина 1990 года рождения. Ещё один гражданин 1985 года рождения погиб в карьере н.п. Великодворский Гусь-Хрустального района.Жителей просят неукоснительно соблюдать меры безопасности на воду.