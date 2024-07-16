По инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева между муниципальными образованиями распределили 300 млн рублей на благоустройство внутренних территорий школ и детсадов.

По инициативе губернатора Владимирской области Александра Авдеева между муниципальными образованиями распределили 300 млн рублей на благоустройство внутренних территорий школ и детсадов. Об этом 16 июля рассказала регионального правительства.Средства направят в 21 муниципалитет. Всего планируется преобразить территории 729 образовательных учреждений, среди которых 322 школы и 397 детских садов.Как отметил Александр Авдеев, во время распределения средств между муниципальными образованиями учитывались размеры населённых пунктов, количество образовательных учреждений и назревшая необходимость в благоустройстве.«Мы хотим, чтобы вместе с областной кампанией «Благодвор» эти дотации помогли привести в порядок как можно больше территорий, важных для семей с детьми», - приводит пресс-служба слова губернатора Владимирской области.