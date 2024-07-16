Славянский базар в Витебске, традиционно, завершился концертом звезд Шансон ТВ. Среди участников был Александр Круг – сын легендарного шансонье Михаила Круга. За кулисами с ним встретился корреспондент Дни.ру.

"Славянский базар в Витебске", традиционно, завершился концертом звезд "Шансон ТВ". Среди участников был Александр Круг – сын легендарного шансонье Михаила Круга. За кулисами с ним встретился корреспондент "Дни.ру".НедавноАлександр Круг участвовал в телепроекте "Фабрика звезд" на канале ТНТ. "Поулицам пока гуляю свободно, хотя люди подходят и тут, в Витебске, и Твери, гдея живу, узнают, просят о совместном фото", – говорит музыкант о своей популярности. По словам молодогоартиста, самым сложным на "Фабрике" оказалось исполнить песню "Отец: "Былакуча эмоций, переживаний, что я не смогу, что я не достоин".Он уверяет,что до сих пор не утратил душевную связь с убитым в 2002 году отцом и видит его во сне. СегодняАлександр носит часы покойного отца – высокоточный швейцарский хронограф Blancpain за почти два миллиона рублей. И обещаетпеть – в память о нем. "Многие мне говорят, что, мол, "не похож, не пой", -вздыхает он. – Но я буду петь все равно! Спасибо этим гневным комментаторам,которые заставляют меня работать еще лучше".Напомним, Михаил Круг в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг подвергся нападению злоумышленников в собственном доме. Неизвестные преступники проникли в дом и сделали два выстрела в Круга, которые стали роковыми.