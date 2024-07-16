Это операция по извлечению тромбов из сосудов.

В ОКБ Владимира начали проводить процедуру тромбоэкстракции для пациентов, страдающих от инсультов. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона во вторник, 16 июля. Тромбоэкстракция — это операция по удалению тромбов из сосудов, которая выполняется в специализированной рентгенхирургической операционной с использованием аппарата для рентгеновского просвечивания сосудов, ангиографа.С начала текущего года в регионе было проведено около 50 таких процедур тромбоэкстракции. Операции выполняются в Областной клинической больнице, Александровской районной больнице и Центральной городской больнице Коврова.