Полицейские задержали 37-летнего ранее судимого жителя Александрова.

Полицейские задержали 37-летнего ранее судимого жителя Александрова. Мужчину подозревают в краже велосипеда. Об этом рассказала УМВД России по Владимирской области.Было установлено, что фигурант похитил транспортное средство стоимостью 7,5 тыс. рублей из подъезда. Велосипед не был пристёгнут тросом и стал лёгкой добычей.В настоящий момент двухколёсный транспорт возвращён законному владельцу. А в отношении жителя Александрова возбуждено уголовное дело.