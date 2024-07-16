В Боголюбове прошёл первый фестиваль Богом любимая Русь Его посвятили памяти святого...

В Боголюбове прошёл первый фестиваль "Богом любимая Русь"Его посвятили памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Мария Платанюк расскажет подробности.- За землю родную, за святую веру...Так звучит век 12-ый. В месте историческом. Там, где истоки российской государственности. Фестиваль "Богом любимая Русь", посвященный наследию Андрея Боголюбского, открывают реконструкторы. Дмитрий Клеймёнов воплотил образ самого великого князя.Дмитрий Клеймёнов, участник фестиваля "Богом любимая Русь":- Тот самый момент, когда он пришёл сюда с иконою. Когда он сам это всё прочувствовал, всю ту ответственность, которую он нёс за этих людей. Поскольку Божья Матерь указала ему это место. Трепет и величие ощущаешь этого человека.Эпоха Андрея Боголюбского для каждого - предмет особого интереса. Традиции, в том числе и военного дела, здесь изучают детально. Сегодня клуб исторической реконструкции стал реготделением федерального движения "Наследие империи".Владимир Гогин, руководитель регионального отделения движения "Наследие империи":- Дружина Андрея Боголюбского. Это студия арт-фехтования. Существуем мы уже 12 лет, сейчас выросли в более крупном масштабе. Стали Всероссийской организацией. Влились.Первый во Владимирской области фестиваль "Богом любимая Русь" - проект новой общественной организации - историко-культурного центра "Боголюбский". По мнению Ольги Тюриной, президента фонда имени Андрея Боголюбского, центр выполняет самую важную миссию - сохранения исторической памяти.Ольга Тюрина, президент Фонда имени Святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского:- Такие князья, как Андрей Боголюбский, Дмитрий Донской, Александр Невский, - они должны являться примером для нашей молодёжи. И этот центр, посмотрите, молодое поколение, которое выступало замечательно...Белокаменное зодчество, русские костюмы, вдохновленные рельефами древних соборов...Фестиваль стал историческим погружением. Ясна Сташкевич демонстрирует сарафан, посвященный тысячелетию Суздаля. Его, повторяющего изображения с Царских врат Рождественского собора суздальского кремля, ей сшил отец - художник Вадим Сташкевич. А украшения - дело рук самой Ясны.Ясна Сташкевич, соорганизатор и участница фестиваля "Богом любимая Русь":- Все эти орнаменты, звери, - они взяты с них. Между ними переплетаются. И он перенёс их на него. Они же сами чёрные, и поэтому сарафан тоже соответствующего цвета. Бармы, колты, князья и княгини носили их. И даже через одежду я пытаюсь проникнуться тем временем...Роспись по ткани - в технике набойки, а рядом мастер-классы резьбы по белому камню. Их проводит сам Вадим Сташкевич. Обращаться с резцом, благодаря Артели боголюбовских зодчих, учатся десятки мальчишек и девчонок.Вадим Сташкевич, соорганизатор фестиваля "Богом любимая Русь", художник:- Пусть попробуют саму эту историю белокаменного зодчества. Один вырезает лошадку, птичку, девочка - листочек...Как оно получится - второй вопрос. Но надо соприкоснуться...Мирон Кавызин, участник фестиваля "Богом любимая Русь":- Я люблю камни вырезать, вот такие мелкие детали делать.Площадка нового фестиваля - большая поляна напротив древнего Боголюбовского монастыря. В Боголюбове всё хранит историю Руси.Мария Платанюк, корреспондент:- Дата основания Боголюбова - 1158-ой год. Именно в этом месте на берегах Нерли великий князь Андрей Боголюбский решил возвести свою резиденцию. В историко-культурном центре "Боголюбский" планируют сделать Боголюбово ещё более мощной точкой притяжения и разработать новые туристические маршруты. Одна из троп пройдёт здесь, на древнем Боголюбовском валу.Возглавил историко-культурный центр "Боголюбский" Дмитрий Чижов. Команда центра - объединение творческих людей. Вносящих свой вклад в сохранение истории и традиций.Дмитрий Чижов, руководитель историко-культурного центра "Боголюбский", организатор фестиваля "Богом любимая Русь":- Андрей Боголюбский - это и политик, и художник, и творец, это и святой. Он очень разносторонний. Он во всём уникален. Он богат во всём. И обо всём , что он нам оставил, нужно рассказать.Исторический праздник посетили не только жители Боголюбова и Суздальского района, но и гости из других городов. А благодаря фестивалю в Боголюбове, теперь есть еще одно благоустроенное пространство.Валентина Круглова, жительница посёлка Боголюбово:- Настолько всё облагорожено. Очень хорошо. Стройка велась очень долго. Сцену эту готовили.Татьяна Володина, зритель (г. Москва):- Мы уже 12 лет приезжаем. Эта намоленность - она чувствуется. Она везде ощущается, эта благодать Божья.Хороводы - часть русской истории. Зрители водили их вместе с "Владимирской вечерой".Олеся Циглова, руководитель фольклорного коллектива "Владимирская вечора":- Андрей Боголюбский - это историческая фигура для всей России. Первый самодержец. И мне посчастливилось быть уроженкой этих мест. Потому что не каждому доводится родиться в таких святых местах.В числе почётных гостей "Богом любимой Руси" и известный музыкант - Стас Бартенев.Станислав Бартенев, поэт, музыкант, композитор, почётный гражданин РФ:- Все наши великие писатели, художники, композиторы, и даже научные люди, - они все были православными людьми, и мы должны хранить свою веру."Аще прибудем в добрых делах, то милости Божиа сподобимся." Эти слова Андрея Боголюбского стали символом фестиваля. Заветам князя на владимирской земле верны.Мария Платанюк, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".