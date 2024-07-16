В Боголюбове прошёл первый фестиваль Богом любимая Русь
Его посвятили памяти святого...
В Боголюбове прошёл первый фестиваль "Богом любимая Русь"
Его посвятили памяти святого благоверного князя Андрея Боголюбского. Мария Платанюк расскажет подробности.
- За землю родную, за святую веру...
Так звучит век 12-ый. В месте историческом. Там, где истоки российской государственности. Фестиваль "Богом любимая Русь", посвященный наследию Андрея Боголюбского, открывают реконструкторы. Дмитрий Клеймёнов воплотил образ самого великого князя.
Дмитрий Клеймёнов, участник фестиваля "Богом любимая Русь":
- Тот самый момент, когда он пришёл сюда с иконою. Когда он сам это всё прочувствовал, всю ту ответственность, которую он нёс за этих людей. Поскольку Божья Матерь указала ему это место. Трепет и величие ощущаешь этого человека.
Эпоха Андрея Боголюбского для каждого - предмет особого интереса. Традиции, в том числе и военного дела, здесь изучают детально. Сегодня клуб исторической реконструкции стал реготделением федерального движения "Наследие империи".
Владимир Гогин, руководитель регионального отделения движения "Наследие империи":
- Дружина Андрея Боголюбского. Это студия арт-фехтования. Существуем мы уже 12 лет, сейчас выросли в более крупном масштабе. Стали Всероссийской организацией. Влились.
Первый во Владимирской области фестиваль "Богом любимая Русь" - проект новой общественной организации - историко-культурного центра "Боголюбский". По мнению Ольги Тюриной, президента фонда имени Андрея Боголюбского, центр выполняет самую важную миссию - сохранения исторической памяти.
Ольга Тюрина, президент Фонда имени Святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского:
- Такие князья, как Андрей Боголюбский, Дмитрий Донской, Александр Невский, - они должны являться примером для нашей молодёжи. И этот центр, посмотрите, молодое поколение, которое выступало замечательно...
Белокаменное зодчество, русские костюмы, вдохновленные рельефами древних соборов...Фестиваль стал историческим погружением. Ясна Сташкевич демонстрирует сарафан, посвященный тысячелетию Суздаля. Его, повторяющего изображения с Царских врат Рождественского собора суздальского кремля, ей сшил отец - художник Вадим Сташкевич. А украшения - дело рук самой Ясны.
Ясна Сташкевич, соорганизатор и участница фестиваля "Богом любимая Русь":
- Все эти орнаменты, звери, - они взяты с них. Между ними переплетаются. И он перенёс их на него. Они же сами чёрные, и поэтому сарафан тоже соответствующего цвета. Бармы, колты, князья и княгини носили их. И даже через одежду я пытаюсь проникнуться тем временем...
Роспись по ткани - в технике набойки, а рядом мастер-классы резьбы по белому камню. Их проводит сам Вадим Сташкевич. Обращаться с резцом, благодаря Артели боголюбовских зодчих, учатся десятки мальчишек и девчонок.
Вадим Сташкевич, соорганизатор фестиваля "Богом любимая Русь", художник:
- Пусть попробуют саму эту историю белокаменного зодчества. Один вырезает лошадку, птичку, девочка - листочек...Как оно получится - второй вопрос. Но надо соприкоснуться...
Мирон Кавызин, участник фестиваля "Богом любимая Русь":
- Я люблю камни вырезать, вот такие мелкие детали делать.
Площадка нового фестиваля - большая поляна напротив древнего Боголюбовского монастыря. В Боголюбове всё хранит историю Руси.
Мария Платанюк, корреспондент:
- Дата основания Боголюбова - 1158-ой год. Именно в этом месте на берегах Нерли великий князь Андрей Боголюбский решил возвести свою резиденцию. В историко-культурном центре "Боголюбский" планируют сделать Боголюбово ещё более мощной точкой притяжения и разработать новые туристические маршруты. Одна из троп пройдёт здесь, на древнем Боголюбовском валу.
Возглавил историко-культурный центр "Боголюбский" Дмитрий Чижов. Команда центра - объединение творческих людей. Вносящих свой вклад в сохранение истории и традиций.
Дмитрий Чижов, руководитель историко-культурного центра "Боголюбский", организатор фестиваля "Богом любимая Русь":
- Андрей Боголюбский - это и политик, и художник, и творец, это и святой. Он очень разносторонний. Он во всём уникален. Он богат во всём. И обо всём , что он нам оставил, нужно рассказать.
Исторический праздник посетили не только жители Боголюбова и Суздальского района, но и гости из других городов. А благодаря фестивалю в Боголюбове, теперь есть еще одно благоустроенное пространство.
Валентина Круглова, жительница посёлка Боголюбово:
- Настолько всё облагорожено. Очень хорошо. Стройка велась очень долго. Сцену эту готовили.
Татьяна Володина, зритель (г. Москва):
- Мы уже 12 лет приезжаем. Эта намоленность - она чувствуется. Она везде ощущается, эта благодать Божья.
Хороводы - часть русской истории. Зрители водили их вместе с "Владимирской вечерой".
Олеся Циглова, руководитель фольклорного коллектива "Владимирская вечора":
- Андрей Боголюбский - это историческая фигура для всей России. Первый самодержец. И мне посчастливилось быть уроженкой этих мест. Потому что не каждому доводится родиться в таких святых местах.
В числе почётных гостей "Богом любимой Руси" и известный музыкант - Стас Бартенев.
Станислав Бартенев, поэт, музыкант, композитор, почётный гражданин РФ:
- Все наши великие писатели, художники, композиторы, и даже научные люди, - они все были православными людьми, и мы должны хранить свою веру.
"Аще прибудем в добрых делах, то милости Божиа сподобимся." Эти слова Андрея Боголюбского стали символом фестиваля. Заветам князя на владимирской земле верны.
Мария Платанюк, Алексей Ковалёв. "Вести-Владимир".