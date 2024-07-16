В Гороховце на улице Гагарина появился благоустроенный сквер.

В Гороховце на улице Гагарина появился благоустроенный сквер. Об этом 15 июля рассказала правительства Владимирской области.Общественное пространство преобразилось благодаря национальному проекту «Жильё и городская среда». Подчёркивается, что за создание сквера в районе дома №52 проголосовали сами горожане.Специалисты подрядной организации постарались на славу. Территорию благоустроили и озеленили. Здесь оборудовали наружное освещение, установили новые скамейки и урны. В сквере проложили переходные дорожки, создали многофункциональную спортивную площадку и парковочные места.Ключевым объектом стал памятник первому летчику-космонавту Юрию Гагарину, который поставили в центре сквера.