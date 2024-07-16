Строительство сквера в районе дома №52 на улице Гагарина завершено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. За сквер голосовали местные жители в прошлом году. Благоустройство

Строительство сквера в районе дома №52 на улице Гагарина завершено. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. За сквер голосовали местные жители в прошлом году. Благоустройство началось весной. Рабочие озеленили территорию, установили освещение, скамейки, урны, обустроили пешеходные дорожки и спортплощадку. В апреле там появился бюст космонавта Юрия Гагарина. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: правительство