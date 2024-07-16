В Гороховце во время купания на Клязьме пропал подросток 2007 года рождения.

В Гороховце во время купания на Клязьме пропал подросток 2007 года рождения. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл в субботу, 13 июля. Мальчик вместе с друзьями отдыхал на центральном городском пляже. Во время купания ребёнка снесло сильным течением, и его больше никто не видел.«Проверка проводится во взаимодействии с сотрудниками экстренных служб, которыми продолжаются мероприятия с целью установления местонахождения подростка», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.