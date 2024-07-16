В Гусь-Хрустальном районе введён в эксплуатацию мост через реку Судогда В Гусь-Хрустальном районе...

В Гусь-Хрустальном районе введён в эксплуатацию мост через реку СудогдаВ Гусь-Хрустальном районе введён в эксплуатацию мостовой переход через реку Судогда на межмуниципальной дороге Никулино - Воровского – Мошок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.Мост на данной автомобильной дороге построили в 1987 году и сооружение уже не отвечало нормативным требованиям.К тому же, нужно учесть тот факт, что межмуниципальная дорога связывает две региональные трассы - одна из которых ведёт в Муром, другая в Гусь-Хрустальный и, далее, в Рязанскую область и прежний мостовой переход испытывал значительные нагрузки от современного большегрузного транспорта.Для того чтобы адаптировать мост под актуальную нагрузку и сделать проезд по мосту безопасным, специалисты подрядной организации:- возвели 3 опоры пролётного строения;- установили переходные плиты и цоколи под барьерным ограждением;- устроили очистные сооружения;- укрепили откосы, обочины и подмостовое пространство;- устроили деформационные швы и системы водоотвода;- установили барьерное ограждение на мосту и обустроили служебные проходы;- устроили дорожную одежду на путепроводе и на подходах к нему.Так, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», жители Судогодского и Гусь-Хрустального районов смогут, а также Мурома смогут добраться до места назначения по безопасному современному качественному мосту.Фото Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области