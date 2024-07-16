В Гусь-Хрустальном районе введён в эксплуатацию мост через реку Судогда
В Гусь-Хрустальном районе...
В Гусь-Хрустальном районе введён в эксплуатацию мост через реку Судогда
В Гусь-Хрустальном районе введён в эксплуатацию мостовой переход через реку Судогда на межмуниципальной дороге Никулино - Воровского – Мошок. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области.
Мост на данной автомобильной дороге построили в 1987 году и сооружение уже не отвечало нормативным требованиям.
К тому же, нужно учесть тот факт, что межмуниципальная дорога связывает две региональные трассы - одна из которых ведёт в Муром, другая в Гусь-Хрустальный и, далее, в Рязанскую область и прежний мостовой переход испытывал значительные нагрузки от современного большегрузного транспорта.
Для того чтобы адаптировать мост под актуальную нагрузку и сделать проезд по мосту безопасным, специалисты подрядной организации:
- возвели 3 опоры пролётного строения;
- установили переходные плиты и цоколи под барьерным ограждением;
- устроили очистные сооружения;
- укрепили откосы, обочины и подмостовое пространство;
- устроили деформационные швы и системы водоотвода;
- установили барьерное ограждение на мосту и обустроили служебные проходы;
- устроили дорожную одежду на путепроводе и на подходах к нему.
Так, благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», жители Судогодского и Гусь-Хрустального районов смогут, а также Мурома смогут добраться до места назначения по безопасному современному качественному мосту.
Фото Министерство транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области