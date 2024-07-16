В Кольчугино из-за нехватки водителей зафиксированы многочисленные случаи невыхода автобусов на...

В Кольчугино из-за нехватки водителей зафиксированы многочисленные случаи невыхода автобусов на рейсыПо многочисленным обращениям граждан и сообщениям в социальных сетях о массовых невыходах автобусов на муниципальные маршруты, в Кольчугино прокуратурой проведена проверка."Установлено, что 25 декабря 2023 между МКУ «Управление строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кольчугинского района» и индивидуальным предпринимателем Громовой заключен муниципальный контракт на выполнение работ, связанных с осуществлением перевозок пассажиров и багажа автобусами по регулируемым тарифам. В приложении к данному контракту определен перечень обязательных автобусных маршрутов", - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Вместе с тем, начиная с января 2024 года, маршрут № 4 фактически не функционировал.В мае-июне текущего года зафиксированы многочисленные случаи невыхода автобусов на рейсы по маршрутам №№ 2, 5, 6, что повлекло за собой широкий общественный резонанс, вызванный невозможностью своевременного прибытия граждан к местам работы и учебы.Причина сложившейся ситуация связана с временным отсутствием у перевозчика достаточного количества водителей. Но меры, направленные на ликвидацию кадрового дефицита, предпринимателем не приняты.Межрайонным прокурором внесены представления ИП Громовой с требованием принять незамедлительные меры по восстановлению режима работы муниципальных маршрутов и главе администрации района, в котором поставлен вопрос о привлечении перевозчика к гражданско-правовой ответственности."С участием первого заместителя главы района Андрея Ершова и предпринимателя на базе прокуратуры проведено оперативное совещание, на котором доведена информация, что непринятие мер по исправлению ситуации может повлечь расторжение муниципального контракта", - добавили в надзорном ведомстве.Фактическое устранение нарушений взято на контрольФото сгенерировано нейросетью Kandinsky