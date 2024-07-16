Расследование уголовных дел по обвинению двух ковровчан-участников запрещенной организации Свидетели Иеговы завершено. Мужчины более 10 лет были членами группы. Об этом сообщили в

Расследование уголовных дел по обвинению двух ковровчан-участников запрещенной организации Свидетели Иеговы завершено. Мужчины более 10 лет были членами группы. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома области. Несмотря на то, что в 2017 году Верховный Суд признал религиозную организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и все ее местные отделения экстремистскими, ковровчане продолжили поддерживать жизнь своего