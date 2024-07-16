Нанимал для ремонта домов мигрантов, а часть выделенных средств забирал себе. В Петушках судили бывшего директора управкомпании «Инфраструктура и сервис». Как сообщили в прокуратуре,
<a href="https://33live.ru/novosti/16-07-2024-v-petushkax-vynesli-prigovor-byvshemu-direktoru-upravkompanii-ego-priznali-vinovnym-v-prisvoenii-deneg.html" target="_blank">В Петушках вынесли приговор бывшему директору управкомпании, его признали виновным в присвоении денег</a> - Нанимал для ремонта домов мигрантов, а часть выделенных средств забирал себе. В Петушках судили бывшего директора управкомпании «Инфраструктура и сервис». Как сообщили в прокуратуре,
[url=https://33live.ru/novosti/16-07-2024-v-petushkax-vynesli-prigovor-byvshemu-direktoru-upravkompanii-ego-priznali-vinovnym-v-prisvoenii-deneg.html]В Петушках вынесли приговор бывшему директору управкомпании, его признали виновным в присвоении денег[/url] - Нанимал для ремонта домов мигрантов, а часть выделенных средств забирал себе. В Петушках судили бывшего директора управкомпании «Инфраструктура и сервис». Как сообщили в прокуратуре,