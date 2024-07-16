Нанимал для ремонта домов мигрантов, а часть выделенных средств забирал себе. В Петушках судили бывшего директора управкомпании «Инфраструктура и сервис». Как сообщили в прокуратуре,

Нанимал для ремонта домов мигрантов, а часть выделенных средств забирал себе. В Петушках судили бывшего директора управкомпании «Инфраструктура и сервис». Как сообщили в прокуратуре, организация занимается управлением и обслуживанием муниципального и частного жилого фонда поселка Городищи. Из пресс-релиза прокуратуры области В период с 2019 по 2020 год мужчина в интересах указанного предприятия заключил договоры подряда