Согласно статистике, количество утонувших с каждым годом только увеличивается.

Согласно статистике, количество утонувших с каждым годом только увеличивается.В числе неблагополучныхС начала года на водных объектах нашей страны погибло более 1600 жителей, более 200 из них – дети. Около 1000 человек утонуло с начала купального сезона, сообщил замруководителя ГУ, главный инспектор по маломерным судам региона Александр Головашкин.Увеличение числа утоплений отмечают в 41 регионе, в том числе во Владимирской области. По последним данным, у нас произошло 25 инцидентов на воде (это на 71% больше прошлогодней цифры), при этом спасти удалось только спасти удалось только четырёх человек. В большинстве своём тонули мужчины – 20, трое из них были рыбаками.Если говорить о цифрах с начала лета, владимирские водоёмы поглотили 16 взрослых и одного несовершеннолетнего купальщика.– Пик происшествий пришёлся на первую неделю июля, когда температура воздуха доходила до 32–34 градусов, – уточнил Александр Головашкин.Вопреки расхожему мнению, чаще всего люди гибли с понедельника по пятницу – это примерно 70% от общего числа – и в местах, не предназначенных для купания.Группы рискаКаждый раз после того, как обнаруживают тело, на место ЧП выезжают сотрудники СУ СКР.– Следователи выясняют, носит ли смерть криминальный характер. Опрашивают очевидцев, родственников. Выясняем, как человек попал в воду, анализируем информацию, проводим проверку, – пояснила помощник руководителя ведомства Евгения Горина.Как уточнили в Следкоме, тонули владимирцы не только в купальном сезоне, но и при других обстоятельствах. Самая большая группа риска – отдыхающие, за ней идут рыбаки (трое утонувших), а потом выделяют единичные случаи: суицид и трагедию во время сплава на байдарке.Следователи предупреждают: почти во всех случаях за несколько минут до трагедии погибшие употребляли алкоголь.– Наличие знакомых на берегу не является гарантией того, что вас спасут. В большинстве случаев рядом с утопающими находились отдыхающие, но они им ничем не смогли помочь, – уточнила Евгения Горина.Если говорить о причинах смерти в воде, то второе место после алкогольного опьянения занимают хронические заболевания.Каждому ребёнку по инструктору!По словам уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской, количество детей, погибших в реках и озёрах нашего региона, снижается.– В 2022 году мы потеряли 12 детей, в 2023 году – четверых. В текущем году имеется двое погибших, – уточнила она.Дабы эту цифру свести к нулю, в регионе ввели правила охраны жизни людей на воде, согласно которым детям до 14 лет теперь нельзя находиться на водоёмах одним, а взрослым запрещают оставлять их без присмотра. Более того, на официальных пляжах обязательно должны оборудовать специальные места для купания несовершеннолетних.Но всё-таки наличие подобных лягушатников не панацея от утоплений. Поэтому 20 июня глава региона утвердил ещё один документ, направленный на исполнение стратегии безопасности детей.Речь идёт о межведомственной программе «Плавание для всех». Если говорить кратко, владимирских детей будут учить плавать.Правда, пока не совсем ясно, как это воплотить в жизнь, ведь далеко не в каждом городе и райо­не нашего региона есть водоём, где можно было бы это сделать. Да и муниципальных бассейнов во Владимирской области не так много, чтобы обучать школьников в зимний период.– На мой взгляд, есть определённая перспектива работы с коммерческим сектором. Существует периоды времени в спортивных центрах с бассейнами, не особо востребованные посетителями. Муниципальные управления образования могут обратиться к руководству этих центров и на определённых договорных отношениях проводить уроки физкультуры, – отметила уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская.Также она предложила использовать опыт Белгородской области, где инструкторы сами выходят на реки и озёра и учат детишек плавать совершенно бесплатно.Точные сроки реализации программы пока не уточняют.Мнение экспертаГлавный инспектор по маломерным судам региона Александр Головашкин:– Чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, во время отдыха у воды нужно соблюдать простые правила: купаться в строго разрешённых местах, не употреблять алкоголь и не оставлять детей без присмотра.В темуПо словам Юлии Раснянской, её юные помощники предложили модернизировать аншлаги: не просто обозначить, что здесь купаться нельзя, но указывать почему. Например, потому что на дне водоёма находятся коряги, которые могут стать причиной гибели отдыхающего, в том числе и ребёнка.