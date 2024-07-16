Согласно статистике, количество утонувших с каждым годом только увеличивается.
Согласно статистике, количество утонувших с каждым годом только увеличивается.
В числе неблагополучных
С начала года на водных объектах нашей страны погибло более 1600 жителей, более 200 из них – дети. Около 1000 человек утонуло с начала купального сезона, сообщил замруководителя ГУ, главный инспектор по маломерным судам региона Александр Головашкин.
Увеличение числа утоплений отмечают в 41 регионе, в том числе во Владимирской области. По последним данным, у нас произошло 25 инцидентов на воде (это на 71% больше прошлогодней цифры), при этом спасти удалось только спасти удалось только четырёх человек. В большинстве своём тонули мужчины – 20, трое из них были рыбаками.
Если говорить о цифрах с начала лета, владимирские водоёмы поглотили 16 взрослых и одного несовершеннолетнего купальщика.
– Пик происшествий пришёлся на первую неделю июля, когда температура воздуха доходила до 32–34 градусов, – уточнил Александр Головашкин.
Вопреки расхожему мнению, чаще всего люди гибли с понедельника по пятницу – это примерно 70% от общего числа – и в местах, не предназначенных для купания.
Группы риска
Каждый раз после того, как обнаруживают тело, на место ЧП выезжают сотрудники СУ СКР.
– Следователи выясняют, носит ли смерть криминальный характер. Опрашивают очевидцев, родственников. Выясняем, как человек попал в воду, анализируем информацию, проводим проверку, – пояснила помощник руководителя ведомства Евгения Горина.
Как уточнили в Следкоме, тонули владимирцы не только в купальном сезоне, но и при других обстоятельствах. Самая большая группа риска – отдыхающие, за ней идут рыбаки (трое утонувших), а потом выделяют единичные случаи: суицид и трагедию во время сплава на байдарке.
Следователи предупреждают: почти во всех случаях за несколько минут до трагедии погибшие употребляли алкоголь.
– Наличие знакомых на берегу не является гарантией того, что вас спасут. В большинстве случаев рядом с утопающими находились отдыхающие, но они им ничем не смогли помочь, – уточнила Евгения Горина.
Если говорить о причинах смерти в воде, то второе место после алкогольного опьянения занимают хронические заболевания.
Каждому ребёнку по инструктору!
По словам уполномоченного по правам ребёнка во Владимирской области Юлии Раснянской, количество детей, погибших в реках и озёрах нашего региона, снижается.
– В 2022 году мы потеряли 12 детей, в 2023 году – четверых. В текущем году имеется двое погибших, – уточнила она.
Дабы эту цифру свести к нулю, в регионе ввели правила охраны жизни людей на воде, согласно которым детям до 14 лет теперь нельзя находиться на водоёмах одним, а взрослым запрещают оставлять их без присмотра. Более того, на официальных пляжах обязательно должны оборудовать специальные места для купания несовершеннолетних.
Но всё-таки наличие подобных лягушатников не панацея от утоплений. Поэтому 20 июня глава региона утвердил ещё один документ, направленный на исполнение стратегии безопасности детей.
Речь идёт о межведомственной программе «Плавание для всех». Если говорить кратко, владимирских детей будут учить плавать.
Правда, пока не совсем ясно, как это воплотить в жизнь, ведь далеко не в каждом городе и районе нашего региона есть водоём, где можно было бы это сделать. Да и муниципальных бассейнов во Владимирской области не так много, чтобы обучать школьников в зимний период.
– На мой взгляд, есть определённая перспектива работы с коммерческим сектором. Существует периоды времени в спортивных центрах с бассейнами, не особо востребованные посетителями. Муниципальные управления образования могут обратиться к руководству этих центров и на определённых договорных отношениях проводить уроки физкультуры, – отметила уполномоченный по правам ребёнка во Владимирской области Юлия Раснянская.
Также она предложила использовать опыт Белгородской области, где инструкторы сами выходят на реки и озёра и учат детишек плавать совершенно бесплатно.
Точные сроки реализации программы пока не уточняют.
Мнение эксперта
Главный инспектор по маломерным судам региона Александр Головашкин:
– Чтобы сохранить жизнь себе и своим близким, во время отдыха у воды нужно соблюдать простые правила: купаться в строго разрешённых местах, не употреблять алкоголь и не оставлять детей без присмотра.
В тему
По словам Юлии Раснянской, её юные помощники предложили модернизировать аншлаги: не просто обозначить, что здесь купаться нельзя, но указывать почему. Например, потому что на дне водоёма находятся коряги, которые могут стать причиной гибели отдыхающего, в том числе и ребёнка.