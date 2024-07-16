В регионе стартует очный этап юбилейного конкурса Самая красивая деревня Владимирской...
В регионе стартует очный этап юбилейного конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области"
Членам конкурсной комиссии предстоит воочию посмотреть, как живут и чем гордятся жители почти 70 населенных пунктов. На заседании оргкомитета утрясли график выездов.
Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":
- Немало таких деревень, сел и поселков, которые делают большой рывок, благодаря нашему конкурсу, в своем развитии. А самое главное - жители становятся более заинтересованными. Это позволит наиболее активным населенным пунктам внести что-то новое в жизнь своего населенного пункта.