В регионе стартует очный этап юбилейного конкурса Самая красивая деревня Владимирской...

В регионе стартует очный этап юбилейного конкурса "Самая красивая деревня Владимирской области"Членам конкурсной комиссии предстоит воочию посмотреть, как живут и чем гордятся жители почти 70 населенных пунктов. На заседании оргкомитета утрясли график выездов.Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области, председатель оргкомитета конкурса "Самая красивая деревня":- Немало таких деревень, сел и поселков, которые делают большой рывок, благодаря нашему конкурсу, в своем развитии. А самое главное - жители становятся более заинтересованными. Это позволит наиболее активным населенным пунктам внести что-то новое в жизнь своего населенного пункта.