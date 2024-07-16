В реке Клязьме во Владимирской области нашли тело несовершеннолетнего В пресс-службе Следственного...

В реке Клязьме во Владимирской области нашли тело несовершеннолетнегоВ пресс-службе Следственного комитета сообщили, что вчера (15 июля 2024 года), в ходе поисковых работ тело несовершеннолетнего обнаружено в реке Клязьме в Гороховецком районе.Следователями был осуществлен выезд на место обнаружения, продолжаются проверочные мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.Накануне спасатели искали тело (предположительно утонувшего) семнадцатилетнего юноши.Фото: Министерство региональной безопасности Владимирской области