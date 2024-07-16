В Вязниках правоохранители осмотрели ряд контейнерных площадок на улицах Комсомольской, Металлистов и 1 Мая.

В Вязниках правоохранители осмотрели ряд контейнерных площадок на улицах Комсомольской, Металлистов и 1 Мая. В ходе проверки было обнаружено, что мусор располагался непосредственно на почве. Данное обстоятельство нарушало права граждан на благоприятную окружающую среду и препятствовало надлежащему вывозу отходов.В адрес главы администрации Вязниковского района было внесено прокурорское представление. В настоящий момент нарушения устранены.Кроме того, ответственное должностное лицо получило административный штраф.«Проверочные мероприятия в данной сфере продолжаются», - говорится в сообщении региональной прокуратуры.