В столичных "Лужниках" завершился самый масштабный музыкальный фестиваль России.

В выходные он по очереди проходил в Уфе, Красноярске, Сочи и Санкт-Петербурге. А в пятый, финальный уик-энд уже как будто подводил итоги, собрав в Москве самых успешных в 2024 году артистов, группы, блогеров, людей из разных сфер жизни - науки, спорта, технологий, предпринимательства, моды (или "инфлюенсеров", как было означено в афишах). И сделав выводы из четырех предыдущих, собрал в Москве оказавшихся самыми рейтинговыми или многообещающими исполнителей. В Лужники привезли и оказавшиеся уже самыми востребованными в этом сезоне игры на свежем воздухе. Среди них предсказуемо оказались квесты, волейбол, шахматы, но неожиданно и регби, и хоббихорсинг. Последнее совсем невероятно: те же скачки, только вместо лошадей всем выдавали палки с конской головой. Вот и скачи, выкручивайся, как можешь на пути к финишу! Чего только не узнаешь на этих модных летних open-air!В итоге в "Лужниках" встретились более 100 звезд и фрешменов (то есть, интересных новичков) на нескольких сценах, почти 150 блогеров, десятки тысяч фанатов и десять невероятных пространств - от "Технологий" и "Семьи" до "Спорта" и "Косплея". Причем, оставаться вне праздника никому не удавалось. Уже на аллеях к вам могли подойти с камерой и спросить: "Вот как бы вы могли заявить о себе за одну секунду? Ну, хорошо, а если за четыре-пять?!".Этот трендовый конкурс уже вовсю идет в соцсети "ВКонтакте", заставляя нас, пользователей, открывать в себе новые таланты. Вот и на VK Fest придумали его выездную модель. Вначале казалось, что лучше всего проявил себя олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Он в ответ на этот вопрос сделал лихое сальто назад и остался на ногах. Потом я подумал, что еще правильнее поступила на аллее влюбленная парочка. Парень и девушка сразу же начали целоваться, а когда им напомнили о лимите времени, и не думали останавливаться!Но затем мы решили, что лучше всего вручить приз - самим организаторам: если утром 13 июля, в самую лютую жару на фестиваль не пускали с бутылками воды, то на второй - 14 июля - на эти ограничения уже махнули рукой. И мало того, пластиковые бутылочки с ней даже начали бесплатно выдавать волонтеры."Московский VK Fest посетило больше 85 тысяч человек. Это наш новый рекорд в Москве", - расскажет позднее сооснователь фестиваля Константин Сидорков. И заодно, что этот open-air теперь дважды попал в Книгу рекордов Гиннесса.И по числу выступивших на нем солистов, групп, блогеров и спикеров "Знание. Лектория" - их оказалось 277. И по количеству активностей в рамках фестиваля, на котором помимо сцен работала еще 161 площадка - для игр, конкурсов, квестов и квизов. Всех не перечесть.А вот сцен больших сцен построили четыре, все - по периметру Большой спортивной арены. Зрители толпами-волнами перемещались от одной к другой, за любимыми артистами. Мало кому со стороны удавалось пройти наперекор этому праздничному и поющему течению…Самая главная и звездная - "Синяя" - оказалась высотой с шестиэтажный дом, если брать все воздвигнутые на ней экраны и технологические, пиротехнические и световые чудеса - сверху и по флангам. Остальные - поменьше: "Белая", "Фиолетовая" и сцена Академии Игоря Крутого (где выступали дети или юноши, в том числе будущие конкурсанты "Новой волны" в Сочи). Где-то собирались любители рока, рэпа, электронной этники, танцевальных ритмов. Кто же ожидал, что на сцену подпевать Инстасамке выйдет даже Лолита, которой, кажется, вообще не было в программе?!Звезды, кстати, чувствовали себя на VK Fest тоже как-то особенно празднично и непринужденно. Не прятались за кулисами, как у них водится.Так, например, SHAMAN, как раз и открывший московский VK Fest в 13.00 субботы 13 июля - исполнением Гимна России под электрогитары - перед этим согласился ответить на вопросы журналистов и поклонников.Рассказал, что после введения против него санкций Евросоюза (из артистов они также затронули и Полину Гагарину) его жизнь никак не изменилась. Сообщил: "Как жил, так живу, как пел, так и пою. Ничего не изменилось".Объяснил, как умудряется не вылезать с гастролей по стране и все равно "выглядеть как новенький" удивившей многих мыслью: "моя любовь к музыке это не талант, а одержимость".Но больше всего нас интересовало, как певец будет развивать карьеру, если его канал в YouTube временно заблокирован? И SHAMAN невозмутимо успокоил: "Скоро к ним прилетит ответка, о которой узнает весть мир". Обозревателю "РГ" очень хотелось узнать подробности, но он получил только такой многообещающий ответ: "Дождитесь четверга"….А Niletto нарезал круги вокруг БСА на повозке, которую толкали несколько его поклонников. Демонстрировал новые татуировки на щеке и выкрикивал в мегафон призывы зрителям улыбнуться друг другу. А пока никто не слышал, на ходу напевал. Но не свою песню "Любимка", а неожиданно хит дуэта HammAli & Navai - "Птичка"…Ну а Дима Билан репетировал акробатику, пробовал страховочные лонжи (он по жизни человек вообще человек основательный и требовательный), благодаря которым чуть позже будет летать над "Синей сценой". И, за кулисами, без всяких "страховочных ремней" - нашлось время - откровенно рассказывал, тем кто оказался рядом, что недавно собирался жениться, да вот видно, опять не Судьба…А уже вечером в воскресенье на VK Fest наконец-то объявили секретного гостя - хэдлайнера - группу "Руки вверх!", хотя многие ждали Егора Крида, Филиппа Киркорова, "Кино" или даже кого-то из-за рубежа….А потом были фейерверк. И дорога к метро, и праздник ожидания уже следующего праздника. Хотя побить рекорды этого VK Fest вряд кому-то скоро удастся.