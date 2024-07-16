Во Владимирской области города получат 300 млн рублей на благоустройство дворов детcких садов и...

Во Владимирской области города получат 300 млн рублей на благоустройство дворов детcких садов и школМуниципалитеты нашего региона получили областную помощь на благоустройство внутренних территорий детских садов и школ. В общем счёте 300 млн рублей."При распределении этих средств между 21 муниципальным образованием мы исходили из величины населённых пунктов и, соответственно, количества детсадов и школ, а также из того, где давно назрела необходимость благоустройства и где власти оперативно сориентировались с заявками. Самые крупные дотации поступили в города Владимир, Ковров и Муром, Вязниковский, Александровский и Собинский районы", - пояснил губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Фото: телеграм-канал "Авдеев. О важном"