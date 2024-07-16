Выпускники Владимирского филиала Президентской академии получили дипломы На торжественной...

Выпускники Владимирского филиала Президентской академии получили дипломыНа торжественной церемонии вручения побывал Федор Лалакин.Вручение диплома - день, который они запомнят на всю жизнь. Теперь уже бывшие студенты - полноценные специалисты. Корочки бакалавров, специалистов и магистров получают выпускники направлений: "Экономика", "Экономическая безопасность", "Менеджмент", "Управление персоналом ", "Государственное и муниципальное управление", "Юриспруденция" и "Правовое обеспечение национальной безопасности"Александр Ремига - первый заместитель губернатора Владимирской области:- Молодые, активные люди, которые заряжены на успех - нужны всегда. И я могу сказать, когда приходит, жаргонно выражусь, "новая кровь", то она стимулирует и всех тех, кто работал до того. Показывает, с какой стороны новой можно посмотреть на разные вопросы и задачи.Всего в этом году обучение завершили 206 студентов, из них 79 - с отличием.Владимир Куимов - заместитель губернатора Владимирской области:- На самом деле, это выпуск профессионалов, потому что уже сейчас в наших проектных командах отдельные ребята из РАНХиГСа работают на Правительство Владимирской области, придумывают новые проекты. Их проекты становятся лучшими не только в регионе, но и в России, - это я могу сказать со всей ответственностью.Заместитель губернатора Владимир Куимов поделился: в скором времени у него уже запланировано несколько собеседований с выпускниками. Вопрос трудоустройства - чисто технический. Диплом президентской академии открывает для ребят многие двери.Вячеслав Картухин - директор Владимирского филиала РАНХиГС, заместитель председателя Законодательного собрания:- Я уверен, что эти ребята с очень таким высоким уровнем гражданской позиции, ответственности, патриотизма. Вот поэтому я уверен, что мы заложили продолжение того, что закладывалось в школе. Для того, чтобы стать успешным в этой жизни.Официальную часть вручения завершают традиционным перебрасыванием кисточки конфедератки. Это символ перехода студентов в новый статус. Потом головной убор подбрасывают в небо.Екатерина Резникова - выпускница Владимирского филиала РАНХиГС:- Это ВУЗ мечты, и все те, кто учится здесь - талантливые студенты, которые, благодаря учебе здесь, становятся еще более лучшими и хорошими профессионалами. Поэтому я думаю, что обучение в академии дает массу перспектив и возможностей для дальнейшей реализации.В самом разгаре новая приемная кампания. Для абитуриентов это возможность стать частью большой семьи. Подробная информация о правилах приема и поступления есть на сайте Владимирского филиала Президентской академии.Федор Лалакин, Андрей Беляков. "Вести-Владимир".