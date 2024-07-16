Жители Кольчугинского района жалуются на воду, в которой глина и песок Народный фронт по...

Жители Кольчугинского района жалуются на воду, в которой глина и песокНародный фронт по Владимирской области сообщает, что жители Ленинского поселка устали постоянно менять фильтры для холодной воды. Вода настолько грязная, что с очистительной кассеты можно счищать комки глины и песка.Проблема с водой в области известна всем, в том числе и областным представителям власти. Но с грязной водой никто не хочет разбираться.Ранее мы рассказывали про проблему с ржавой водой во Владимирской областиНародный фронт обращается в администрацию Кольчугинского района и настаивает на проверке системы водоснабжения района.Напомним, жители Меленковского района спустя долгие годы добились качественной и чистой водыФото: Народный фронт по Владимирской области