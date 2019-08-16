Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко дали откровенное интервью. Они рассказали о рождении ребенка.

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко дали откровенное интервью. Они рассказали о рождении ребенка.Наташа Королева и Сергей Глушко снова в центре внимания. Однако причина не в откровенных или эксцентричных нарядах певицы и не в провокационных фото ее полуголого мужа стриптизера. Уже на протяжении нескольких недель в СМИ муссируется информация о романе их 17-летнего сына Архипа и звезды скандально известного телепроекта "Дом-2" Марии Слугиной.Вначале артистка говорила, что они "просто дружат". Однако, когда Архип на своей официальной страничке в социальной сети Instagram стал публиковать фотографии с Машей, на которых заметны их далеко не дружеские отношения, стало очевидно, что пересуды правдивы. Это, в итоге, подтвердили и сами Наташа Королева и Сергей Глушко."Девушка у сына хорошая. Сначала настороженно отнеслись, но, пообщавшись, поняли: тревожиться незачем. У Маши правильные жизненные принципы, она работает. Пусть общаются, мы довольны!" – заявил стриптизер. Впрочем, Глушко отметил, что сейчас у Архипа период юношеского максимализма. Родителям приходится выходить из положения самыми разными способами. "Надо все с пониманием делать. О каких-то вещах намекаем ему через знакомых и друзей, чтобы не воспринимал в штыки", – рассказал Сергей.Архип растет самостоятельным. Он закончил школу и поступил в Высшую школу экономики на специализацию "востоковедение". Летом парень тоже не в потолок плевал. Он подрабатывал в ресторане. Однако убеждена, что пока рано сыну вступать во взрослую жизнь. "В теории готовы с Сережей стать дедушкой и бабушкой. Правда, торопиться не стоит. Лишний раз беседы провели, хоть он и говорит: "Я все знаю!" – цитирует Наташу Королеву .